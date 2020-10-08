النفط يصعد مع وصول إعصار قوي إلى الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما أخلى عاملون في قطاع النفط منصات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبل وصول اعصار قوي.

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وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.03% إلى 40.36 دولار للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.21% إلى 42.50 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".



ومع توقعات بأن يتحول الإعصار إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع رياح تصل سرعتها إلى 193 كيلومترا في الساعة، قام منتجو النفط في خليج المكسيك بإخلاء 183 منشأة بحرية وأوقفوا إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا من النفط.

وينتج خليج المكسيك 1.65 مليون برميل يوميا بحسب الحكومة الأمريكية.

وتضررت المنطقة، التي تشكل 17% من إنتاج الخام الأمريكي، جراء عدد من العواصف على مدى الأشهر القليلة الفائتة، والتي أثرت كل منها سلبا على إنتاج النفط لفترة وجيزة.



كما تلقت الأسعار الدعم من تعطل محتمل للإنتاج في بحر الشمال بأوروبا بسبب إضراب عمالي في النرويج.

المصدر : روسيا اليوم

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