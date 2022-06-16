النفط يصعد ويسجل 119.61 دولاراً للبرميل

الوكيل الإخباري -

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صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، متعافية من تراجع شديد في الجلسة السابقة، بدعم من انخفاض الإمدادات وموسم ذروة الطلب الصيفي، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأميركية الذي أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود.وبحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 0.9% إلى 119.61 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 1.1% إلى 116.59 دولار للبرميل.وانخفضت الأسعار بأكثر من 2% الأربعاء، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هي أكبر نسبة رفع للفائدة منذ 1994.وظل تركيز المستثمرين منصبا على قلة الإمدادات وتعافي الطلب بعدما حدت العقوبات الغربية من صادرات النفط الروسي، في حين من المتوقع أن تتلقى الأسعار دعما من تعافي الطلب على النفط في الصين مع تخفيف قيود مكافحة كورونا.وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أن إنتاج الخام الأميركي، الذي لم يطرأ عليه تغيرا كبيرا في الشهور الماضية، زاد 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2020.