خبير نفطي يتوقع رفع أسعار المحروقات محلياً الشهر القادم - أرقام

الوكيل الإخباري - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل إن ترفع الحكومة أسعار المحروقات محلياً بتسعيرة الشهر القادم / حزيران تماشياً مع ارتفاع النفط عالمياً.

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وبيّن عقل لـ " الوكيل الإخباري، أن أسعار المحروقات محلياً وفقاً لأسعار النفط عالمياً شهدت ارتفاعاً حاداً نتيجة للأحداث العالمية وتراجع العرض في أسواق النفط وزيادة الطلب وتشدد أعضاء (أوبك+) حول زيادة الإنتاج.



وأضاف عقل أن الأسعار حتى اليوم جاءت كما يلي عند مقارنتها بالأسعار العالمية:



(بنزين 90) السعر عالميا 1.090 دينار ، السعر محليا 0.880 ، نسبة الارتفاع 23%



(بنزين 95) السعر عالميا 1.335 دينار، السعر محليا 1.120 دينار، نسبة الارتفاع 19%



(الديزل) السعر عالميا 0.98 دينار، السعر محليا: 0.65 دينار، بنسبة ارتفاع 51%



وأشار عقل أنه من الملاحظ أن الفرق بيّن السعر المحلي والعالمي على الديزل 33 قرشاً، والضريبة على لتر الديزل 16 قرشاً، إلى جانب الدعم الحكومي 17 قرشاً.



وقررت الحكومة مع بداية ايار الحالي رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال بمقدار 35 فلسا ليصبح 885 فلس/لتر بدلاً من 850 فلس/لتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 1120 فلس/لتر بدلا من 1085 فلس/لتر، ورفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلس/لتر ليصبح سعر كلاً منهما 650 فلس/لتر بدلاً من 615 فلس/لتر.