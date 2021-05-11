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الثلاثاء، 11-05-2021 11:32 ص

النفط يهبط بفعل انحسار مخاوف تعطل خطوط أنابيب

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع انحسار المخاوف من تعطل طويل الأمد لمنظومة ”كولونيال بايبلاين“ لخطوط أنابيب الطاقة، وهي الكبرى في الولايات المتحدة، في حين قلصت بعض شركات التكرير بساحل الخليج الأمريكي الإنتاج.

وبحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا بما يعادل 0.94% إلى 64.31 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادتها سنتين أمس الاثنين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.82% إلى 67.76 دولار للبرميل بعد ارتفاع 4 سنتات أمس.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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