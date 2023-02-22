النفط يواصل خسائره وساعات حاسمة قبل محضر الفيدرالي

الوكيل الإخباري - واصل النفط خسائره خلال تعاملات اليوم بفعل توقعات بأن يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة في تعليقات ستصدر عنه اليوم، مما يثير المخاوف إزاء تراجع النمو الاقتصادي وكذلك الطلب على الخام.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 23 سنتا إلى 82.82 دولار للبرميل 1.2 % .



وسيصدر الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير اليوم الأربعاء، والذي سيمنح المتعاملين لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تجاوز قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المستهلكين للتوقعات.