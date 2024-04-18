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الخميس، 18-04-2024 02:01 م

النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني 3% بحلول 2025

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الوكيل الإخباري - توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي ان يحل الأردن في الترتيب 12 بين الاقتصادات العربية الأعلى نموا من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2025 .

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وفقًا لهذا التقرير، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 3% في العام المقبل، مما يعكس التحسن المستمر في الأداء الاقتصادي للمملكة.


بينما تصدرت السعودية الاقتصادات العربية من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2025. وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية في العام 2025 بنسبة 6%، مقابل نمو متوقع عند 2.6% في العام الجاري.


وكان قد عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لتطور اقتصادات العالم، بما في ذلك الدول العربية، في العامين 2024 و2025، متوقعا أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.2% في العامين المذكورين.


وذكر الصندوق، في تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن تنبؤات السيناريو الأساسي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023.

 


 




 

 


 

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