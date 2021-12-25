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السبت، 25-12-2021 08:55 ص

النقد المصدر يرتفع 6% منذ بداية العام

البنك المركزي (3)


الوكيل الإخباري - ارتفعت القيمة الإجمالية للنقد المصدر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 6 % مقارنة مع مستواها نهاية العام الماضي بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

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وبلغت قيمة النقد المصدر 6.85 مليار دينار مقارنة مع 6.49 مليار في نهاية العام 2020.


وبذلك يكون النقد المصدر قد ارتفع بمقدار 360.3 مليون دينار منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.


والنقد المصدر، هو الذي قام البنك المركزي، بطباعته في المطبعة التابعة للبنك نفسه ويضم كلا من النقد المتداول والنقد لدى البنوك المرخصة.


وبلغ إجمالي النقد المتداول في الأشهر العشرة الأولى 6.22 مليار دينار مقارنة مع 5.93 مليار دينار في نهاية العام 2020 بارتفاع نسبته 4.8 %.


أما إجمالي النقد لدى البنوك المرخصة فقد بلغ 627.7 مليون دينار في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 557 مليون دينار في نهاية العام 2020 بارتفاع نسبته 12.6 %.


إلى ذلك، استحوذ إجمالي النقد المصدر على نحو 18.3 % من إجمالي النقد والودائع بالدينار والعملات الأجنبية.


وارتفع إجمالي النقد والودائع بالدينار في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.2 % أو ما مقداره 2.16 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020.


وبلغت قيمة النقد المصدر والودائع بالدينار 37.42 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة مع 35.2 مليار في نهاية العام 2020.


وأما على المستوى الشهري، فقد تراجع إجمالي النقد المصدر والودائع بالدينار في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بمقدار 223 مليون دينار مقارنة مع نهاية الشهر الذي سبقه إذ كان يبلغ 37.2 مليار دينار.


أما بالنسبة لشبه النقد فقد ارتفع بنسبة 3.6 % في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 25.77 مليار دينار مقارنة مع 24.8 مليار في نهاية العام الماضي.


ويعرف شبه النقد بأنه الموجودات المالية القابلة للتحويل إلى نقد في مدة قصيرة نسبيًا (مثل الودائع القصيرة الأجل أو عند الطلب أوصناديق الاستثمار في السوق.


وارتفعت القيمة الإجمالية للنقد المصدر في العام الماضي بنسبة 25.8 % لتصل إلى 6.49 مليار دينار مقارنة مع 5.16 مليار دينار في نهاية العام 2019، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.


وبذلك يكون النقد المصدر قد ارتفع بمقدار 1.33 مليار دينار منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.(الغد)

 




 

 


 

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