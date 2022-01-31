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الإثنين، 31-01-2022 11:20 ص

إيران.. تكليف الحرس الثوري بإنتاج الأرز

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الوكيل الاخباري-  خصصت الحكومة الإيرانية، ميزانية كبيرة للحرس الثوري لتنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي لإنتاج الأرز، لكن الخبراء يقولون إن هذا غير ممكن.

وأظهرت حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، في الأشهر الأولى من نشاطها، أنها في طليعة خططها الرامية إلى إسناد مشاريع إلى الحرس الثوري وتكليف هذه التنظيمات العسكرية بالمزيد من مشاريع الاقتصاد في البلاد.

وذكر تقرير لهيئة الاذاعة الألمانية باللغة الفارسية، يوم امس الأحد، أن ”أحدث مثال على ذلك هو اتفاقية تم توقيعها مؤخرًا بين وزارة الزراعة ومؤسسة خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني لزيادة إنتاج الأرز، والتي قوبلت برد كبير من رئيس جمعية الأرز الإيرانية“.

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