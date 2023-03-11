الوطنية العقارية: 100% نسبة إشغال المباني المؤجرة العام الماضي

الوكيل الإخباري - تمكنت الشركة الوطنية العقارية الأردنية في العقبة من جذب استثمارات عالمية وإقليمية ومحلية جديدة، حيث وصلت نسبة الإشغال في المناطق المبنية والمؤجرة للشركات الاستثمارية سواء التخزينية أو المباني الصناعية إلى 100بالمئة خلال العام الماضي، فيما بلغت نسبة الإشغال في المساحات المفتوحة 50 بالمئة خلال العام ذاته.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس شريف كمال إن هناك مباحثات مع شركة تطوير العقبة بصفتها مالك الأرض للسماح للشركة ببيع الأراضي لغايات الاستثمار، وفقا للتشريعات الناظمة لهذه الغايات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذراعها التطويري شركة تطوير العقبة.



وأكد أن نسبة الإشغال في العام الماضي ارتفعت عن العام الذي سبقه، حيث بلغت الزيادة في إشغال المساحات المفتوحة ما يقارب 91 ألف متر مربع، وفي المساحات المجهزة بالمستودعات ما يقارب 4 آلاف متر مربع.



وأضاف أن الشركة استطاعت استقطاب استثمارات صناعية ولوجستية متعددة يتمركز معظمها بالأغذية وتصفيح السيارات و المضافات الكيماوية والتبغ والزجاج، وهي استثمارات ذات قيمة مضافة عالية توفر فرص عمل وطنية تزيد نسبة إشغالها من قبل الموظفين الأردنيين عن 70 %.



وأشار كمال إلى أن الشركة تعمل على توفير فرص استثمارية عقارية بمفهوم جديد وتوفير المناخ الاستثماري الحديث والجاذب من خلال ما توفره من مساحات تخزينية ومبان صناعية وبنية تحتية حديثة ومتكاملة تشتمل على شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ونظام إطفاء الحريق، إضافة إلى حزمة متكاملة من الخدمات، مثلما تقوم بتوفير الدعم اللازم للمستثمر الجديد من اليوم الأول للمشروع، وحتى تنفيذ كامل مراحل المشروع وبداية العمل الإنتاجي أو الخدمي.