الثلاثاء 16-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مدير مستشفى النديم : 16 مريضا فوق الطاقة الاستيعابية

صناعة الأردن: لا نية لزيارة كوسوفو بعد فتح سفارة لها في القدس

توضيح من الأمن العام حول المشاركين بالتجمعات أثناء الحظر

3 آلاف مواطن تلقوا المطعوم في جرش

الضريبة : ندعو للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

أسترازينيكا تزود الولايات المتحدة بنصف مليون جرعة

تعديل دوام إدارة ترخيص السواقين والمركبات

التربية : نتابع المدارس الخاصة غير الملتزمة ببرنامج استدامة

إغلاق مصنع خزانات مياه الشرب في الزرقاء

إعلان هام صادر عن إدارة السير

الثلاثاء، 16-03-2021 11:35 ص

الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر مصدري الأسلحة في العالم رغم كورونا

shutterstock_618468749


الوكيل الاخباري - كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في آخر تقرير له صدر، يوم أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية بقيت على رأس قائمة الدول الأكثر تصديرا للأسلحة خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

اضافة اعلان

وبحسب التقرير، زادت الولايات المتحدة من حصتها العالمية من صادرات الأسلحة من 32 في المئة إلى 37 في المئة.


وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة زودت أكثر من 90 دولة بأسلحة رئيسية، أكثر بكثير من أي مورد آخر، بينما ذهبت 47 في المئة من الأسلحة الأمريكية المصدرة إلى الشرق الأوسط.


وسجلت دول الشرق الأوسط أكبر زيادة في واردات الأسلحة بارتفاع نسبته 25 في المئة في الفترة بين عامي 2016 و2020، مقارنة بالفترة بين 2011 و2015.


وزادت السعودية، وهي أكبر دولة مستوردة للسلاح في العالم، وارداتها من الأسلحة بنسبة 61 في المئة، وعززت قطر وارداتها بنسبة 361 في المئة.


وكانت آسيا والأوقيانوس أكبر منطقتين في استيراد الأسلحة الرئيسية، إذ استقبلتا 42 في المئة من شحنات الأسلحة على مستوى العالم في الفترة بين 2016 و2020. وكانت الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان أكبر الدول المستوردة في المنطقة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Sudan-market-scene-1024x706

السودان.. البنك المركزي يواصل شراء الدولار من المواطنين

1615886060795

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

AP_20041159295851-e1581338519448

العراق.. أسعار نفط البصرة تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض

1-94-1200x675

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 16/3/2021

320211585618553078630

انخفاض أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
f8204b78-432d-11e8-93cf-67ac3a6482fd

غولدمان ساكس يتنبأ بأكبر نمو للناتج المحلي الأمريكي منذ 70 عاما

oil-us

الولايات المتحدة تتخطى السعودية نفطيا في الهند

crude-oil-reuters-1200

النفط يرتفع بعد تراجع مخاوف توقف السعودية عن الإمدادات

1000x-1

البورصة الأمريكية ترتفع بشكل ملحوظ بعد صدور إحصاءات التوظيف

ak_uschflag_2602

خبراء: اقتصاد الصين سيتجاوز الولايات المتحدة في 2035

1000x-1

ارتفاع أسعار النفط رغم زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية