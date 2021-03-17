الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وفيات الأربعاء 17/3/2021

تقديم خدمة الترخيص المتنقل في لواء البادية الشمالية اليوم

النطق بالحكم بحق 17 متهما بقضية فتى الزرقاء اليوم

اختبار وطني لطلبة الصف الرابع اليوم

جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم

موعد أول مؤتمر صحفي لبايدن

السعودية تؤكد أهمية تمديد حظر السلاح على إيران

رئيس وزراء أونتاريو يحذر من موجة كورونا الثالثة

الصومال: وصول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا

وزارة الشباب: برامج مشتركة مع مجلس التعاون الخليجي

الأربعاء، 17-03-2021 08:57 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

pic_125309


الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي.
اضافة اعلان

وصعدت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.54% إلى 68.76 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.60% إلى 65.19 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط على مدى الأيام القليلة الفائتة، إذ توقف المزيد من الدول الأوروبية التحصين من كوفيد-19 بسبب مخاوف إزاء آثار جانبية خطيرة محتملة، مما قد يبطئ تعافي الطلب على الوقود.

وقال بنك "إيه إن زد"، في مذكرة بحثية، إنه بينما ينمو الطلب في الهند والولايات المتحدة، فإنه ما زال يعتريه الضعف في أوروبا، مشيرا إلى أن استهلاك الوقود البري في فرنسا انخفض 10.8% في فبراير الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي مؤشر إيجابي، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مارس الجاري، وفقا لمصادر تجارية تستند إلى بيانات من معهد البترول الأمريكي. وكان محللون توقعوا زيادة ثلاثة ملايين برميل.

في الوقت ذاته، انخفضت مخزونات البنزين بأقل من المتوقع، لتتراجع 926 ألف برميل مقارنة مع تقديرات بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
أسعار-الذهب-اليوم-في-مصر--1200x675

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

2021_03_16_02_22_30

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

320211520575479403935

استقرار أسعار الذهب عالمياً

الاتجاه-صرف-الدولار

تراجع الدولار الأميركي عالمياً

2202117134950384318340

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.3 مليون دينار

31d8a8fa-dcad-4966-99d9-406f17821e45_16x9_600x338

الليرة اللبنانية تنهار أمام الدولار إلى مستويات تاريخية

أخبار متعلقة
أسعار-الذهب-اليوم-في-مصر--1200x675

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

320211585618553078630

انخفاض أسعار النفط عالميا

image

أسعار الذهب تحتفظ بمكاسبها

main_image60211c24b7f76

2285 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

08oilcrisis-3-mobileMasterAt3x

أسعار النفط تقفز أكثر من دولار مع تباطؤ استئناف الإنتاج الأمريكي

unnamed

اقتصاد السعودية الأقل تأثرا بكورونا في مجموعة الـ20