الخميس 23-12-2021
الوكيل الاخباري

الحواتمة يؤكد على التنسيق والتكامل لتلمس احتياجات المواطن وخدمته

ايعاز من مدير الامن العام بشأن امتحانات الثانوية العامة التكميلية

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لبعض التخصصات الجامعية

العجارمة يؤكد ثقة الوزارة بخبرة واحترافية المعلمين في إدارة امتحان الثانوية العامة

توقيف طبيب يعمل في وزارة الصحة لممارسته عمله وهو مصاب بكورونا

43 وفاة و2239 إصابة جديدة بكورونا اليوم

الكيلاني لـ الوكيل: أكثر من 100 مليون دينار ديون على الحكومة لموردي الأدوية والمستودعات

لبنان: نقيب أصحاب الأفران يعلن عن توقف إنتاج الخبز مطلع العام

الاردن يشارك في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء التنمية العرب

البلبيسي لـ الوكيل : هذه الأعراض التي ظهرت على المصابين بأوميكرون في الأردن

الخميس، 23-12-2021 02:45 م

اليابان تعوم أول ناقلة نفط كهربائية في العالم

61c42c904c59b75bbe187932


الوكيل الإخباري-احتفلت اليابان أمس الأربعاء بدخول أول ناقلة نفط كهربائية في العالم للخدمة، من صنع شركة "KOA Industry Co" اليابانية.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان صحفي إن الاحتفال بتعويم ناقلة النفط الكهربائية الأولى من نوعها في العالم، جرى أمس في حوض بناء السفن في محافظة كاغاوا بجزيرة شيكوكو.


ويبلغ طول السفينة التي أُطلق عليها اسم "أساهي"، 62 مترا وارتفاعها 10.3 متر.


وتبلغ الحمولة المسجلة للناقلة 499 طنا وحجم تخزين الوقود 1.28 ألف متر مكعب.


وتم تزويد السفينة ببطاريات ليثيوم-أيون بطاقة إجمالية 3.48 ألف كيلوواط.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Marine_oil_in_Lebanon

اضراب مفتوح في منشآت النفط بدءا من الأسبوع المقبل في لبنان

432006-1855870458

تراجع وتيرة الصناعة في أوروبا بسبب نقص الغاز

crude-oil-01

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

shutterstock_1697028337-copy

الليرة التركية تواصل ارتفاعها

ذهب1

ارتفاع أسعار الذهب محليا

-22078438

الأردن العاشر عربيا باحتياطي الذهب

أخبار متعلقة
اليابان

اقتصاد اليابان ينكمش 3.6٪ في الربع السنوي الثالث

WhatsApp Image 2021-11-29 at 4

قرض ياباني للأردن بـ100 مليون دولار لدعم الموازنة