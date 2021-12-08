اقتصاد اليابان ينكمش 3.6٪ في الربع السنوي الثالث

الوكيل الإخباري-انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.6 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لتقديرات منقحة صادرة اليوم الأربعاء.

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وقالت الحكومة اليابانية إن تقديرات النمو المنخفضة تعكس ضعف الإنفاق الاستهلاكي والتجارة.



وعلى أساس ربع سنوي، وهو المقياس المستخدم في معظم الاقتصادات تقلص الاقتصاد بنسبة 0.9 بالمئة، مقارنة بالتقدير السابق الذي بلغت نسبه الانكماش فيه 0.8 بالمئة.



وغرقت اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، في الركود وتكافح من أجل التعافي من تأثير موجات انتشار فيروس كورونا.



وانحسرت أحدث موجة لتفشي الفيروس في أواخر الصيف الماضي، وهناك انخفاض حاد في عدد الحالات حاليا.

روسيا اليوم