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انخفاض أسعار الأغذية في الأردن الشهر الماضي

 
الخميس، 06-07-2023 11:05 ص

انخفاض أسعار الأغذية في الأردن الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.9% لنهاية شهر أيار الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، في وقت لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلي "مرتفعا" في جميع أنحاء العالم.

ووفق تقرير صدر الأربعاء، تراجعت أسعار الأغذية في الأردن، بعدما ارتفعت بنسبة 0.8% في شهر نيسان الماضي.

ووفق نشرة سابقة صدرت الشهر الماضي فإن ارتفاع أسعار الأغذية في نيسان في الأردن يعد طفيفا وأقل من النسب التي وصلت إليه في العام الماضي، رغم ارتفاعه في شهري شباط وآذار بنسبة 0.7% و1% على التوالي، حيث إن النسبة 5.8% في أيار من العام الماضي.

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