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السبت، 17-06-2023 09:32 ص

11.8 % ارتفاع بحجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان

هيئة الاوراق المالية 2


الوكيل الإخباري - بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 11/06 – 15/06 حوالي (5.9) مليون دينار مقارنة مع (5.3)مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (11.8%).اضافة اعلان



وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (29.6) مليون دينار مقارنة مع (26.4)مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (27.4) مليون سهم، نفذت من خلال (15812) عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (14.21) مليون دينار وبنسبة (48.05%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانيـة قطاع المالي بحجم مقداره (11.28) مليون دينـار وبنسبـة ( 38.14%)، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره (4.08) مليون دينار وبنسبة (13.81%).

أما عن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2475.7) نقطة مقارنة مع (2511.2) نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته (1.41%). وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (2.12%) , و انخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (1.18%) , و انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (0.77%) .

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (131) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (39) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (65) شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (38.67%) , مجموعة العصر للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (20.83%) , الأردن الدولية للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (17.95%) , أمواج العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (17.65%) , وآفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (13.10%) .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة (28.06%), الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة (20.00%), الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة (10.45%), الشرق الأوسط للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة (10.22%), وعمون الدولية للاستثمارات المتعددة حيث انخفض سعر السهم بنسبة (8.57%).

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