النفط ينخفض عالمياً لليوم الرابع على التوالي

الوكيل الإخباري - انخفض النفط لليوم الرابع على التوالي مع تأثير تحسن توقعات الإمدادات على السوق التي تعاني من تباطؤ الطلب من قبل كبار المستوردين.

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وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دون 79 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 1.8% يوم أمس الأربعاء.



وتُجري إدارة الرئيس جو بايدن محادثات مع فنزويلا لبحث رفع مؤقت للعقوبات التي أعاقت مبيعاتها النفطية.



وتعثر ارتفاع أسعار النفط الخام الذي بدأ في أواخر يونيو خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في الصين، وإشارات إلى أن أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول.









