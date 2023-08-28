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الإثنين، 28-08-2023 10:16 ص

الدولار يتراجع وسط ترقب لمسار أسعار الفائدة الأميركية

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الوكيل الإخباري - تراجع الدولار عن أعلى مستوى في 12 أسبوعا، اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأميركية بعد أن ترك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الباب مفتوحاً أمام احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

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وفي كلمة ترقبتها الأسواق باهتمام بالغ في ندوة سنوية للسياسة المالية في جاكسون هول، وعد باول بالتحرك بحذر في الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي، مشيرا إلى تقدم تحقق في تخفيف ضغوط الأسعار ومخاطر تتعلق بالقوة المفاجئة للاقتصاد الأميركي.


وقال باول :"سنتحرك بحذر عندما نقرر ما إذا كنا سنزيد من التشديد النقدي أو بدلا من ذلك نبقي أسعار الفائدة ثابتة وننتظر المزيد من البيانات".


وأشار إلى أن "مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي خفض التضخم إلى هدفنا عند 2%، وسوف نفعل ذلك."


وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.106 % إلى 104.05، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في 12 أسبوعا.


وارتفع المؤشر أكثر من 2% متجها إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت شهرين.

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