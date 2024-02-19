انخفاض أسعار النفط عالمياً

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

انخفضت أسعار النفط عالمياً، في المعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، مع استيعاب الأسواق لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أشارت إلى التروي قبل خفض محتمل للفائدة.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.69% لتسجل 82.89 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.44% إلى 78.84 دولار للبرميل.ولا تزال الأسواق تترقب اتجاه الطلب من الصين بعد العودة من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعا، فيما ظلت المعاملات ضعيفة بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.