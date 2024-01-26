أسعار النفط تتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية

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انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول 2023، بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية في أميركا.وكانت البيانات الاقتصادية في أميركا أظهرت أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3% في الربع الأخير من 2023، بما يفوق التوقعات بأن يسجل نمواً بنسبة 2 %، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية .ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعاً 4.5 % ، في حين يتجه الخام القياسي الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8% وذلك في ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي لكل منهما.وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5 % إلى 82.06 دولار للبرميل.كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.6 % مسجلة 76.89 دولار للبرميل.