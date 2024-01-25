النفط يرتفع وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكية

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.



وصعد خام برنت تسليم مارس آذار 20 سنتا أو 0.3 % إلى 80.24 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 % إلى 75.31 دولار للبرميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من أربعة أمثال ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بهبوط بواقع 2.2 مليون برميل.

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كما تلقت أسعار النفط دعما من آمال التعافي الاقتصادي في الصين.