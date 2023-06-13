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الثلاثاء، 13-06-2023 07:00 م

انخفاض اسعار الذهب في الاردن

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، لليوم الثلاثاء، 30 قرشا للغرام الواحد، عن التسعيرة الصباحية.

ووفق التسعيرة الثانية بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر رغبة لدى الأردنيين 39،80 دينارا لجهة الشراء من المحلات، و38،10 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء 35،40 دينارا، وعيار 24 عند 46،80 دينارا.

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