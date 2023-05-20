أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم السبت، 323 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 283 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال التداولات العالمية وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأردن بنحو 40 قرشا للغرام.وأضافت أن الطلب ضعيف في الوقت الحالي على الذهب في السوق المحلي، وسط توقعات بارتفاع الطلاب خلال الفترة المقبلة.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم السبت، 40.4 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.7 دينارا لجهة البيع.