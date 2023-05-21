الأحد 21-05-2023
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الأحد، 21-05-2023 09:45 ص

هل يستمر الذهب عالمياً في الارتفاع نحو 2000 دولار ؟

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الوكيل الإخباري - اضطربت الأسواق الأمريكية بعد دراما سقف الدين يوم أمس الجمعة، مما يساعد ثيران الذهب على رؤية اللون الأخضر.اضافة اعلان


وأدى انهيار جديد في محادثات رفع سقف الديون الأمريكية إلى انخفاض الدولار للمرة الأولى في 5 جلسات، مما ساعد الملاذات الآمنة البديلة، بقيادة الذهب على الارتفاع.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب إلى 1,954.40 دولارا في الجلسة السابقة ، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2,085.40 دولارا .

كان السعر الفوري للذهب ، الذي يعكس التداولات المادية في السبائك والذي يتابعه بعض المتداولين عن كثب، عند 1,954.12 دولار ، بزيادة 24.72 دولارًا أمريكيًا أو 1.3 ٪ في اليوم، مع ذلك انخفض السعر الفوري للذهب إلى 1,952.03 دولارا في الجلسة السابقة . ( investing )

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