انخفاض الذهب لأدنى مستوى في 3 أسابيع

الوكيل الاخباري - تراجعت جاذبية المعدن الأصفر مع ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة، لتسجل أونصة الذهب أدنى مستوى لها في 3 أسابيع.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1752.89 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0451 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 28 يوليو عند 1751.01 دولار في وقت سابق من الجلسة. وخلال الأسبوع، انخفض المعدن النفيس 2.7 بالمئة، ويتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ 5 أسابيع.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 1766.20 دولار.

وقال براين لان، العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب "تتوقع الأسواق ارتفاع الفائدة أكثر وبالطبع يؤثر الدولار القوي على أسعار الذهب في الوقت الحالي".



وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الخميس إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.



ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع الفائدة الأميركية، والذي يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

سكاي نيوز