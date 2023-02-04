السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع الروسية: بوساطة إماراتية تم تحرير 63 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا

ديوان الخدمة: نسبة التعيين في الجهاز الحكومي سنويا تشكل 2%

الخارجية: وصول جثمان الفنان هزاع البرماوي من القاهرة اليوم

بالفيديو.. شاهد عملية إنقاذ مواطن حاصرته السيول في الرصيفة

3 وفيات و245 اصابة بحوادث سببها المدافئ منذ بداية الشتاء في المملكة

دول خليجية تكشف حقيقة وجود قطرة تصيب بالعمى في أسواقها

انخفاض الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر 18% عالمياً

التحاق 16237 ألف شخص بسوق العمل من خلال برنامج التشغيل الوطني

الذهب ينخفض 2% عالمياً بعد تقرير الوظائف الأمريكية

بلدية اليرموك تتعامل مع ارتفاع منسوب مياه الأمطار

 
السبت، 04-02-2023 10:36 ص

انخفاض الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر 18% عالمياً

fats-oils-spreads


الوكيل الإخباري - انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة في كانون الثاني الماضي للشهر العاشر على التوالي ليسجل انخفاضا بنحو 18%، عن أعلى مستوى سجله في آذار الماضي .

اضافة اعلان


وقالت المنظمة إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، سجل 131.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132.2 نقطة لشهركانون الأول.

وقالت الفاو إن انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر ساعد على تراجع المؤشر، بينما ظلت أسعار الحبوب واللحوم مستقرة إلى حد كبير.

 

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.765 مليار طن من تقدير سابق قدره 2.756 مليار طن. وكالات


إقرأ ايضا
لالالالا

الذهب ينخفض 2% عالمياً بعد تقرير الوظائف الأمريكية

349600_5_1659441745

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

143-142550-brent-crude-oil-historical-peak-what-high-prices_700x400

النفط يهبط عالمياً وبرنت دون 80 دولاراً للبرميل

22023294037866345363

فرصة للشراء.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

FoEECHVWQAAxSPm

ازدياد مفاجئ بالوظائف وتراجع معدل البطالة في أمريكا

UJkrXgH0lB1WTtdnqkIc3jOKBq8nksEqftuiTcDU (1)

مؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

أخبار متعلقة
فوائد زيت جنين القمح

انخفاض أسعار زيت الطعام 51% والقمح 43% عالمياً

main_image5ea07659d7810

الأردنية لضمان القروض تحقق 13% نمو بحجم ضمان ائتمان الصادرات

2086071-1917821736

مستوى قياسي لأسعار الغذاء خلال 2022

غذاء

انخفاض أسعار الغذاء عالميا الشهر الماضي