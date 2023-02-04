انخفاض الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر 18% عالمياً

الوكيل الإخباري - انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة في كانون الثاني الماضي للشهر العاشر على التوالي ليسجل انخفاضا بنحو 18%، عن أعلى مستوى سجله في آذار الماضي .

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وقالت المنظمة إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، سجل 131.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132.2 نقطة لشهركانون الأول.



وقالت الفاو إن انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر ساعد على تراجع المؤشر، بينما ظلت أسعار الحبوب واللحوم مستقرة إلى حد كبير.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.765 مليار طن من تقدير سابق قدره 2.756 مليار طن. وكالات



