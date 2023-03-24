الجمعة 24-03-2023
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الجمعة، 24-03-2023 08:03 م

انخفاض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 1%

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الوكيل الإخباري - انخفض اليورو بأكثر من 1 بالمئة مقابل الدولار اليوم الجمعة في ظل ‏التوترات بشأن البنوك وفشل البيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات في رفع ‏المعنويات.‏

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وتراجعت أسهم البنوك في أوروبا مع تضرر سهمي دويتشه بنك ومجموعة (‏UBS‏) ‏من المخاوف من أن أسوأ المشكلات في القطاع منذ‎ ‎الأزمة المالية عام 2008 لم يتم ‏احتواؤها بعد.‏


وفشلت بيانات مؤشر مديري المشتريات التي فاقت التوقعات في‎ ‎رفع العملة الموحدة ‏في ظل تراجع المعنويات في الأسواق مع هبوط أسهم‎ ‎البنوك الأوروبية بأكثر من ‏‏5 بالمئة.


وانخفض اليورو أكثر من 1 بالمئة إلى 1.0714 مقابل‎ ‎الدولار وكان تراجع 0.9‏‎ بالمئة في ‏أحدث التعاملات إلى 1.0735 نقطة، وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وتعرضت أسهم البنوك لضربة قوية هذا الشهر في أعقاب‎ ‎الانهيار المفاجئ لاثنين ‏من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة‎ ‎والبيع الطارئ لبنك كريدي سويس ‏السويسري لمنافسه المحلي ‏UBS‏.‏

 

بترا

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