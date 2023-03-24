انخفاض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 1%

الوكيل الإخباري - انخفض اليورو بأكثر من 1 بالمئة مقابل الدولار اليوم الجمعة في ظل التوترات بشأن البنوك وفشل البيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات في رفع المعنويات.
وتراجعت أسهم البنوك في أوروبا مع تضرر سهمي دويتشه بنك ومجموعة (UBS) من المخاوف من أن أسوأ المشكلات في القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008 لم يتم احتواؤها بعد.
وفشلت بيانات مؤشر مديري المشتريات التي فاقت التوقعات في رفع العملة الموحدة في ظل تراجع المعنويات في الأسواق مع هبوط أسهم البنوك الأوروبية بأكثر من 5 بالمئة.
وانخفض اليورو أكثر من 1 بالمئة إلى 1.0714 مقابل الدولار وكان تراجع 0.9 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 1.0735 نقطة، وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وتعرضت أسهم البنوك لضربة قوية هذا الشهر في أعقاب الانهيار المفاجئ لاثنين من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة والبيع الطارئ لبنك كريدي سويس السويسري لمنافسه المحلي UBS.