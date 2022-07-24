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الأحد، 24-07-2022 02:34 م

انخفاض جديد على أسعار الحديد واستقرار الاسمنت

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
انخفضت أسعار الحديد في السوق المحلي إلى 600 دينار للطن، بحسب ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى.اضافة اعلان


وقال عبدالمولى لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار بيع الحديد سجلت 620 دينار للطن الواحد قبل أن تسجل انخفاضا جديدا.

يشار إلى أن استيراد الحديد من الخارج متوقف بسبب ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، ويتم تأمين احتياجات المملكة من مادة الحديد من المصادر المحلية.

وأضاف أن أسعار بيع الاسمنت حافظت على استقرارها، موضحا أن سعر بيع طن الاسمنت بلغ اليوم الأحد، 98 دينار شاملا أجور النقل للمستهلك.

وأشار عبدالمولى إلى انخفاض أسعار بيع الأخشاب في السوق المحلي متأثرة بتراجع أسعار اليورو منذ حوالي أسبوعين وانخفاض كلف النقل.

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