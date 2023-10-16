انخفاض دينارين على سعر ليرة الذهب الانجليزية والرشادية محلياً

الوكيل الإخباري- انخفض سعر ليرة الذهب اليوم الاثنين بانواعها الانجليزية والرشادية بمقدار دينارين ، ليصل سعر ( الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 318 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 279 دينارًا) وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

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واوضح ديب بحديثه لـ "الوكيل الإخباري" ان سعر الاونصة انخفض اليوم في التداولات العالمية ليصل الى1909 دولاراً .

وانخفض سعر غرام الذهب محليا اليوم بمقدار 30 قرشا ليصل سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا من الاردنيين الى 39.2 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 37.7 ديناراً للشراء منهم .



