انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 700 نقطة

الوكيل الاخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية اليوم الخميس، 712 نقطة بعد ان خسرت نحو 340 نقطة عند إغلاق أمس أيضا، أي اكثر من ألف نقطة في يومين.

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وأنخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 370 نقطة ليغلق على 34070 نقطة، أي ما يعادل أكثر من 1 بالمائة.



كما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 245 نقاط ليتراجع الى 13223 نقطة، بما يعادل 1.8 بالمائة.



أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا 72 نقطة ليغلق عند 4330 نقطة، ما يعادل 1.6 بالمائة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، نحو 27 نقطة ليتراجع الى 1783 نقطة، بما يعادل 1.5 بالمائة.