انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11% في الربع الرابع من 2021

الوكيل الاخباري- كشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من العام 2021، للهيئة العامة للإحصاء، وفق تقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجريه بشكل ربع سنوي، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) ليصل 11% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث بلغ 11.3%.



وأظهرت النتائج انخفاض معدل بطالة السعوديين الذكور (15سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2021 ليصل إلى (5.2%) مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، إذ بلغ 5.9%.



وبينت نتائج النشرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ارتفاع معدل بطالة السعوديات الإناث (15سنة فأكثر) في الربع الرابع من العام 2021 ليصل إلى 22.5% مقارنة بالربع الثالث من العام، حيث بلغت 21.9%.

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