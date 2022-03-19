رئيس المطاحن الأولى: 900 ألف طن إنتاج السعودية من الدقيق سنويا

الوكيل الاخباري-كشف الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى في السعودية عبدالله البابطين، أن حجم إنتاج الدقيق الكلي سنوياً في المملكة يبلغ نحو 900 ألف طن، وتعادل هذه الكمية ما يزيد على 20 مليون كيس زنة 45 كغم.



وقال البابطين إن "المطاحن" تعد واحدة من أهم القطاعات الحيوية في المملكة، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في دعم الأمن الغذائي الوطني.



وأضاف البابطين، أن المطاحن سعت منذ بداية انطلاقتها إلى الحفاظ على تأمين كافة الاحتياجات من مادة الدقيق ومشتقات القمح، وذلك خدمة للمواطنين والمقيمين إضافة لزوار وحجاج بيت الله الحرام، وفقا لما نقلته صحيفة عكاظ.

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