الأربعاء 16-03-2022
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الأربعاء، 16-03-2022 09:43 ص

أرباح السعودية للكهرباء السنوية تقفز 5 مرات إلى 14.4 مليار ريال

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الوكيل الاخباري-أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية لعام 2021، محققة قفزة في صافي الربح نسبتها 375.578%.

وأظهرت بيانات الشركة تحقيق صافي ربح قدره 14.39 مليار ريال، مقابل 3 مليارات ريال خلال عام 2020، ما يمثل ارتفاعا بنحو 5 مرات.

وزادت إيرادات الشركة بنسبة 0.9% لتصل إلى 69.338 مليار ريال، مقابل 68.7 مليار ريال خلال خلال 2020.

ويعود الارتفاع في صافي الربح للعام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي إلى استكمال تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020م، حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021، في حين اشتمل العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 15.07 مليار ريال، وقد انعكس ذلك على انخفاض التكاليف التشغيلية الكلية للشركة بنسبة 19% بالرغم من الارتفاع في تكاليف الوقود والطاقة المشتراه والتشغيل والصيانة والاهلاك.

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