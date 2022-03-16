الأربعاء 16-03-2022
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الأربعاء، 16-03-2022 09:38 ص

الاقتصاد السعودي ينمو 6.7% بالربع الرابع و3.2% في 2021

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الوكيل الاخباري-أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.7% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من 2020، وبالمقارنة بالربع الثالث من 2021 فقد حقق نمواً بنسبة 1.6%.

وقالت الهيئة، إن النمو الاقتصادي يعود في الأساس إلى الارتفاع المُحقق في الأنشطة النفطية، البالغ 10.9% على أساس سنوي، و1.8% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 5.1% على أساس سنوي، و1.2% على أساس ربعي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي، و1.5% على أساس ربعي.

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