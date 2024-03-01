انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر

الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات الاجتماع الوزاري لمنتدي البلدان المصدرة للغاز بالعاصمة الجزائر، بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في المنتدى.

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وأكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في كلمته الافتتاحية، أن اجتماع الدول المصدرة للغاز يستهدف القيام بدور فعال في توجيه (ديناميكيات) الانتقال الطاقي، خاصة في مجال الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون بين دول المنتدى.



ونوه إلي أهمية المنتدى كأحد المنصات الهامة للحوار حول جميع أنشطة صناعة الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الاجتماع ينعقد في سياق تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة تشهدها أسواق الطاقة مما يوجب دراسة القضايا الأساسية ومن بينها التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة.



وحسب الإعلام الجزائري، تضم التركيبة الحالية للمنتدى 12 عضوا دائما وهي: الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد، توباغو، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، إضافة إلى سبعة أعضاء مراقبين وهم، موريتانيا، أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، وبيرو.