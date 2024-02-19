السيسي: إيرادات قناة السويس تراجعت بين 40% إلى 50% بسبب التوترات في البحر الأحمر

الوكيل الإخباري -

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر واجهت العديد من التحديات خلال السنوات الماضية بدءا من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الراهنة، مشيرا إلى أن إيرادات قناة السويس كانت تصل إلى عشرة مليارات دولار سنويا، وتراجعت الان بين 40% إلى 50% بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر.وأضاف خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة 2024 بأن مصر أنفقت أموالا ضخمة خلال السنوات الماضية لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 15 مليون وحدة سكنية تمثل 60% من إجمالي الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن مصر كانت تفقد سنويا نحو 10 مليارات دولار بسبب سوء البنية التحتية وأنها أنفقت أموالا كثيرة للتغلب على هذه المشكلة.وطالب السيسي المؤسسات الدولية بضرورة توفير التمويلات الدولية منخفضة التكلفة للدول الإفريقية ومن بينها مصر لمساعدتها على التنمية والتحول نحو الطاقات النظيفة.