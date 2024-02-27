الثلاثاء 27-02-2024
الوكيل الاخباري
 

بعد الإنزالات الأردنية.. القوات الجوية المصرية تنفذ عملية إسقاط مساعدات في قطاع غزة

الاعيان يُقر قانون موازنة 2024 كما ورد من مجلس النواب

2981 جندي إسرائيلي أصيبوا في معارك غزة منذ بدء الحرب

قطر : لا انفراجة يمكن الاعلان عنها الآن ومتفائلون بالمفاوضات الجارية

الملك يحذر من خطورة وقف الدعم المقدم لـ الأونروا

المركز الوطني للأمن السيبراني: القطاع الصحي والمحاكم هي الأكثر استهدافا بالهجمات السيبرانية

انتشال جثامين 11 شهيدا في رفح وخان يونس

العسعس: لن تُرفع الضرائب أو تُفرض ضرائب جديدة في 2024

المركزي يطرح أدوات مالية جديدة تخص البنوك الإسلامية في الأردن

الوطني للأمن السيبراني: 2455 حادث سيبراني في الأردن العام الماضي

الثلاثاء، 27-02-2024 01:00 م

السعودية: أوبك+ يملك آليات للتعامل مع تحديات سوق النفط واستقرارها

0100100
الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن تحالف أوبك+ لديه من الآليات ما يمكنه من التعامل مع تحديات سوق النفط ويعزز دوره المستمر في العمل على استقرار السوق العالمية.اضافة اعلان


وقال عبد العزيز بن سلمان إن الحاجة إلى الوقود الأحفوري، لا سيما النفط والغاز، ستظل مستمرة لعقود، وإن الجهات المختصة وبيوت الخبرة تشير إلى استمرار نمو الطلب على النفط في المديين المتوسط والطويل، وإن النفط سيظل مصدراً من أهم مصادر الطاقة في العالم فضلاً عن أهميته المستمرة في نمو الاقتصاد العالمي، وذلك ردا على الدعوات التي تطالب بتقليص استخدام الوقود الأحفوري.

وأضاف أن السعودية تطمح إلى أن تكون أحد أكبر المنتجين والمصدّرين للهيدروجين الأخضر والنظيف، مؤكداً امتلاكها القدرة على إنتاجه بأسعار تنافسية، مشيرا إلى إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويا بحلول عام 2026.

فيما يتعلق بتحول الطاقة، أوضح أن السعودية تركز على جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها، بهدف خفض استهلاك الوقود السائل في توليد الكهرباء والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل. 

وأضاف أن السعودية ضاعفت قدرات الطاقة المتجددة الحالية إلى 2800 ميجاوات بنهاية عام 2023، مع وجود أكثر من 800 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة لا تزال قيد التنفيذ، ونحو 1300 ميجاوات في مراحل التطوير المختلفة، لافتاً إلى أن المملكة تخطط لإنتاج 200 ميغاوات إضافية هذا العام.

وقال إنه يتم العمل على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل بحلول عام 2030.

وشدد الأمير عبد العزيز على أن السعودية تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن لديها برنامجا لإزاحة الوقود السائل. وبين أن البرنامج يعتمد على تحويل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والمنشآت الصناعية لتعتمد على الغاز الطبيعي أو الوقود البديل، وبناء مصادر طاقة متجددة ومحطات حرارية جديدة لإنتاج الكهرباء عالية الكفاءة تعمل بالغاز الطبيعي، وترتبط مستقبلا بأنظمة التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1709031356039

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

0011011

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التعدين وتوقعات الأرباح

12202325124037972046373

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن !

551162

الدخل الفردي اللبناني سيبقى دون 3 آلاف دولار حتى عام 2027

550916

وكالة فيتش: الشركات الأوروبية والصينية الأكثر تضرراً من أزمة البحر الأحمر

542649_4_1708503403

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

أخبار متعلقة
1638199514809753600

وزير الطاقة السعودي يعلن زيادة كبيرة لاحتياطيات الغاز في حقل الجافورة

543563

تكرير النفط في روسيا يتراجع 7% منذ بداية 2024

44141

وكالة الطاقة: نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه

0110

أمين عام أوبك: سوق النفط في حالة جيدة ومستقرة إلى حد ما

وزير-الطاقة-السعودي-رفض-الإجابة-عن-سؤال-الصحفي-البريطاني-بحجة-أنه-السؤال-الخطأ-في-المكان-الخطأ-رويترز

وزير الطاقة السعودي: لدينا طاقة فائضة كبيرة لإنتاج النفط

251983a1-9187-4ea7-984c-68bd5177fae8

الطاقة تشارك في أعمال المؤتمر الأول للنفط والغاز في بغداد