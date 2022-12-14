بايدن يُعلّق بعد بيانات التضخم: يجب القيام بالمزيد من العمل

الوكيل الإخباري -
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن التضخم في الولايات المتحدة ينخفض وإن الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح، رغم أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.اضافة اعلان
وقال :" أريد أن أكون واضحا.. سيستغرق الأمر وقتا لإعادة التضخم إلى المستويات الطبيعية.. نعمل على التحول إلى نمو أكثر استقرارا، يمكن أن نمر بانتكاسات على الطريق أيضا.. ينبغي ألا نأخذ أي شيء على أنه أمر مسلم به".
و|أضاف إن هدفه هو السيطرة على زيادات الأسعار دون الإضرار بالنمو الاقتصادي وخفض التضخم مع الحفاظ على صمود سوق العمل. ( الاقتصادية
)