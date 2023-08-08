باي بال تطلق عملة رقمية جديدة

الوكيل الإخباري -

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أعلنت شركة باي بال الشهيرة للدفع الإلكتروني عن إطلاق عملتها الرقمية المشفرة الجديدة ، والتي ستحمل اسم PayPalUSD واختصار PYUSD.وأكدت الشركة، في بيان لها أن العملة الجديدة مدعومة بالكامل من ودائع بالدولار الأمريكي، ويمكن شراؤها أو بيعها عبر التطبيق الرسمي أو موقع الويب بسعر 1.00 دولار لكل PYUSD ، موضحة أنه يمكن للمستخدمين من خلال PYUSD إجراء مدفوعات من شخص لآخر، وتمويل عمليات الشراء بالعملة عند الخروج، أو تحويل من داخل باي بال إلى محافظ خارجية أخرى.كما أكدت على أنه يمكن تحويل العملات الأخرى التي يدعمها التطبيق والموقع من وإلى PYUSD وليس فقط الدولار الأمريكي.وقالت الشركة إنه تم إطلاق PYUSD اعتبارا من اليوم، وسيصبح متاحا بالكامل في الأسابيع المقبلة للعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية الذين لديهم حسابات PayPal Balance، وسيكون متاحا على تطبيق Venmo المملوك للشركة نفسها في وقت لاحق.