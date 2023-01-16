برميل برنت يسجل قرابة 85 دولاراً الاثنين

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام وسط تفاؤل‭ ‬بزيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد.



وانخفض خام برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 84.92 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.65 دولار للبرميل، منخفضا 21 سنتا أو 0.3 % وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة.

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وارتفع الخامان بأكثر من 8 % الأسبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر، بعد أن ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 4 % على أساس سنوي في ديسمبر، في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود. ( سكاي نيوز )



