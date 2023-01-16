الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

الأمن يُحذّر من حالة عدم الإستقرار الجوي

الصين: قتيلان و12 مفقودا بانفجار بمصنع للكيماويات

هام من الباص السريع حول التنقل بين المسارات

وزارة التعليم العالي : حاجتنا 35 مليون دينار لصندوق دعم الطالب والحكومة تخصص 10ملايين دينار فقط

1 % في العالم يستحوذون على ثلثي الثروات و 1 من كل 10 أشخاص يعاني من الجوع

تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة شحن

رئيس أركان القوات الأمريكية يحضر تدريب دفعة من العسكريين الأوكرانيين في ألمانيا

برميل برنت يسجل قرابة 85 دولاراً الاثنين

اصابة 3 أشخاص إثر استنشاقهم غازات منبعثة من اسطوانة مدفأة بعمان

الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة آخرين من جنين

 
الإثنين، 16-01-2023 08:58 ص

برميل برنت يسجل قرابة 85 دولاراً الاثنين

JFswG8uy5weRQZeTPRW7zZhtkiYaAmMe6lbDqSHL


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام وسط تفاؤل‭ ‬بزيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد.

وانخفض خام برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 84.92 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.65 دولار للبرميل، منخفضا 21 سنتا أو 0.3 %  وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وارتفع الخامان بأكثر من 8 % الأسبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر، بعد أن ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 4 % على أساس سنوي في ديسمبر، في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
0022

هام من الباص السريع حول التنقل بين المسارات

85

1 % في العالم يستحوذون على ثلثي الثروات و 1 من كل 10 أشخاص يعاني من الجوع

main_image5ea07659d7810

الأردنية لضمان القروض تحقق 13% نمو بحجم ضمان ائتمان الصادرات

ثثثثثث

البتكوين ترتفع فوق 21000 للمرة الأولى لها في شهرين

ؤؤبببي

التضخم في السعودية يرتفع 3.3% خلال 2022

558

عضو بالفيدرالي الأمريكي يدلي بتصريحات هامة حول الرفع المُرتقب للفائدة

أخبار متعلقة
BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

عالمياً.. استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم

النفط

النفط عالمياً يصعد بفعل مخاوف من تأثير عاصفة على الإمدادات في أميركا

f011ebab-197181

لليوم الرابع على التوالي أسعار النفط عالمياً ترتفع

11

بسبب المخزونات الأميركية.. برنت يستقر عند 80 دولاراً

نفط8

أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالمياً

نفط

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم الاثنين