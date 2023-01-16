برميل برنت يسجل قرابة 85 دولاراً الاثنين

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام وسط تفاؤل بزيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد.
وانخفض خام برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 84.92 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.65 دولار للبرميل، منخفضا 21 سنتا أو 0.3 % وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة.
وارتفع الخامان بأكثر من 8 % الأسبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر، بعد أن ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 4 % على أساس سنوي في ديسمبر، في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود. ( سكاي نيوز )