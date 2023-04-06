بريق الذهب يخفت مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات الوظائف

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تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في عام الخميس إذ استعاد الدولار بعض قوته بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لتقييم استراتيجية السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي.وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 % إلى 2014.26 دولار الأونصة في بداية التداولات بعدما بلغ أعلى سعر له منذ مارس 2022 الأربعاء. كما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 2029.80 دولار.وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين من حائزي العملات الأخرى.وقال أجاي كيديا المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي "ما يحدث في السوق بسبب بعض التصحيح الفني لأن الارتفاع كان حادا جدا".