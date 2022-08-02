بريق النفط يطغى على الأسهم والدولار في 2022

الوكيل الإخباري - تبرهن أسعار النفط على قدرتها على الصمود أمام المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، فقد أظهرت أداء أفضل من مؤشرات الأسهم الرئيسية والدولار الأميركي حتى الآن هذا العام بينما تزيد العقوبات الغربية على روسيا من تقييد إمدادات الخام إلى سوق تشهد بالفعل شحا في المعروض.

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وتظهر بيانات رفينيتيف ايكون أن العقود الآجلة لخامي القياسي الرئيسيين، برنت والخام الأميركي، مرتفعة حوالي 30 بالمئة حتى الآن هذا العام في حين أن المؤشر العالمي للأسهم الذي يشمل كل الدول منخفض نحو 15 بالمئة.



وعانى المؤشر (إم إس سي آي) للأسهم الذي يضم 47 دولة أكبر هبوط في النصف الأول للعام منذ إنشائه في 1990 بينما سجل التضخم أعلى مستوياته في 40 عاما ومع قيام البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة.



وتظهر البيانات أن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى، مرتفع حوالي 10 بالمئة حتى الآن هذا العام. ( سكاي نيوز )