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الثلاثاء، 02-08-2022 09:50 ص

بعد ارتفاع أسعار الذهب محليا.. تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36.50 دينارا لغايات شراء المواطنين.اضافة اعلان


وأكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب عالميا شهد ارتفاعا عند 1775 دولارا للأونصة.

وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 293 دينار والليرة الرشادي 257 دينار .
 
وأضاف ان سعر الأونصة محليا بلغ 275 دينارا، مبينا أن هناك اقبالا كبيرا على شراء الليرة نظرا لاعتبارها ملاذا آمنا..

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