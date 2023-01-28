السبت 28-01-2023
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السبت، 28-01-2023 01:18 م

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

ليرة


الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم السبت، 315 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 277 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا ارتفع ليسجل 1928 دولار للأونصة، مما ساهم بانخفاض أسعار الذهب محليا بنحو 40 قرشا للغرام.

وأشارت إلى أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ما زال ضعيفا بالنسبة لهذا الوقت من العام، لافتة إلى أن كلما ارتفعت الأسعار محليا يبقى الطلب ضعيفا على شراء الذهب.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 39.1 دينارا لجهة الشراء من المحلات و37.4 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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