بعد تقارير عن تسريح 80%.. ماسك يكشف عدد موظفي تويتر

الوكيل الإخباري - قال إيلون موسك في تغريدة اليوم السبت إن شركة تويتر لديها نحو 2300 موظف عامل.

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وكان تقرير لقناة "سي إن بي سي" ذكر أمس الجمعة أن تويتر خفضت عدد موظفيها بنحو 80 % منذ استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي.



وذكرت "سي إن بي سي" أن عدد العاملين بنظام الدوام الكامل في تويتر انخفض إلى نحو 1300 موظف عامل، بينهم ما يقترب من 550 يحملون المسمى الوظيفي مهندس، وذلك مقارنة بنحو 7500 موظف قبل عملية الاستحواذ في أكتوبر الماضي.



ونقلت القناة عن سجلات داخلية أن هناك نحو 75 موظفا من العاملين الحاليين في إجازة، بينهم نحو 40 مهندسا. ( سكاي نيوز )

