بعد قرار الحظر الهندي .. هذا ما سيحدث على أسعار الأرز عالمياً

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رغم القلق العالمي من حدوث أزمة في إمدادات الأرز العالمية، بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة الهندية بحظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي يوم الخميس الماضي، لضمان توافر الإمدادات في السوق المحلية واستقرار الأسعار، فان توقعات الإنتاج الوفير من الأرز الهندي هذا العام قد تحول دون حدوث صدمة أسعار في الأسواق العالمية.وأعلنت الحكومة الهندية، أنها ستوقف جميع صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي بأثر فوري.وجاء القرار بعد 3 أيام فقط من انسحاب روسيا من صفقة الحبوب في البحر الأسود، كما حدث ذلك وسط موجة من الحرارة الشديدة التي هددت المحاصيل في بعض دول العالم، وبلغت درجات الحرارة ذروتها، ما أثار التساؤل حول أمن سلاسل الإمداد الغذائي في جميع أنحاء العالم.ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، تستأثر الهند بأكثر من 40% من صادرات الأرز في العالم.وقالت انه من المحتمل أن يؤثر الحظر على أسعار الأرز العالمية حينما تفتح بورصات السلع الأولية في شيكاغو وباريس غداً الاثنين، ولكن من غير المتوقع أن تقفز الأسعار بمستويات كبيرة.وحسب تقرير في مجلة "بيزنس توداي" الهندية الصادرة باللغة الإنكليزية، من المرجح أن تكون الفيليبين هي الأكثر تأثراً، تليها سنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا التي تعتمد على الواردات الهندية لتلبية الكثير من احتياجاتها من الأرز.