الهند تضيق الخناق على صادرات الأرز للعالم

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فرضت الحكومة الهندية حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه الهند السيطرة على الأسعار قبل الانتخابات التي سوف تجري.وقررت الهند حظر - وهي أكبر مُصدّر للأرز في العالم - في صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وفرضت رسوما 20 % على صادرات الأرز المسلوق.وأضافت أن وضع حد أدنى لسعر التصدير سيساعد السلطات على ضمان عدم تصدير الأرز الأبيض على أنه بسمتي.وتُصّدر الهند نحو 4 ملايين طن من الأرز البسمتي إلى بعض الدول مثل إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.