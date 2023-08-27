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الهند تضيق الخناق على صادرات الأرز للعالم

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الأحد، 27-08-2023 02:04 م

الهند تضيق الخناق على صادرات الأرز للعالم

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الوكيل الإخباري - فرضت الحكومة الهندية حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه الهند السيطرة على الأسعار قبل الانتخابات التي سوف تجري.اضافة اعلان


وقررت الهند حظر - وهي أكبر مُصدّر للأرز في العالم - في صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وفرضت رسوما 20 % على صادرات الأرز المسلوق.

وأضافت أن وضع حد أدنى لسعر التصدير سيساعد السلطات على ضمان عدم تصدير الأرز الأبيض على أنه بسمتي.

وتُصّدر الهند نحو 4 ملايين طن من الأرز البسمتي إلى بعض الدول مثل إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.



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