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الإثنين، 28-08-2023 01:41 م

تعرّف على رأس مال كل دولة في بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس

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الوكيل الإخباري - كشفت الصفحة الرسمية لموقع بنك التنمية التابع لمنظمة "بريكس"، والذي يضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات، ومصر، عن رأس مال كل دولة.

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وانقسمت الحصص الخاصة برأس المال بالتساوي بين الدول الخمس المشاركة في تأسيس البنك، بينما شاركت مصر والإمارات وبنغلاديش بنسب متفاوتة، ولكن كانت الأعلى مشاركة بين الدول المنضمة حديثا هي مصر بنسبة 2.27% برأس مال يساوي 1.196 مليون دولار.


بينما توزعت النسب بالتساوي بين البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، حيث شاركت كل دولة بنسبة 18.98% برأس مال يساوي 100 مليون دولار.
وشاركت الإمارات العربية المتحدة في رأس مال البنك بملبغ قدره 556 ألف دولار بنسبة تساوي 1.06%.


وتقرر تأسيس البنك خلال قمة "بريكس" في ديربان بجنوب إفريقيا عام 2013.



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