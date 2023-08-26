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السبت، 26-08-2023 11:28 ص

الهند تُشدّد القيود على صادرات الأرز وتُهدّد الأسعار عالمياً

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الوكيل الإخباري - فرضت الهند المزيد من القيود على صادرات الأرز لحماية الأمن الغذائي لديها، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على على الإمدادات العالمية للحبوب.

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وفرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20 % بأثر فوري، بحسب إشعار أصدرته وزارة الماليةالهندية.


وفرضت الهند قيودا على صادرات جميع الأنواع - غير أرز بسمتي- أي نحو 80 % من إجمالي صادراتها من الأرز.


وتبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية نحو 40 %.


وارتفعت أسعار الأرز الأسيوي إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاما أوائل الشهر الجاري، مما سيزيد التكاليف على المستوردين.

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