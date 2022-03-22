الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

الكلالدة: نحوّل المخالفات للضابطة العدلية

كريشان: ليس للحكومة أي علاقة بالانتخابات

البلبيسي: ندرس فتح مراكز تطعيم كورونا بعد الإفطار في رمضان

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه

مستقلة الانتخاب تدعو للتبليغ عن المخالفات خلال عملية الاقتراع

راصد: 14% من مراكز الاقتراع شهدت تدفقا نشطا للناخبين

أقل من نصف مليون مقترع حتى الساعة 12 ظهراً - أرقام

المستقلة للانتخاب: التعامل مع عدد من التجاوزات خلال الاقتراع

الدرك: خطط أمنية لرصد ردود الفعل بعد إعلان نتائج الانتخابات

وزير الداخلية: الحكومة ستكون حازمة في التعامل مع مطلقي العيارات النارية

الثلاثاء، 22-03-2022 10:45 ص

بنك أميركي ينقذ روسيا من التخلف عن سداد ديونها السيادية

fmdxio4vgaitybt


الوكيل الاخباري- ذكر مصدر أن بنك جي بي مورغان تشيس اند كو تولى معاجلة مدفوعات كوبون روسية على سنداتها السيادية المستحقة في عام 2029.

وكان من المقرر أن تسدد روسيا 66 مليون دولار لحملة سندات يوم الاثنين.

ودفعت روسيا الفائدة المستحقة على سندات سيادية الأسبوع الماضي، مما خفف الشكوك بشأن استعدادها للوفاء بالديون الخارجية وقدرتها على ذلك بعد عقوبات قاسية فرضتها دول غربية في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وسداد المدفوعات المستحقة يعني أن روسيا تجنبت حتى الآن أول تخلف عن السداد منذ أزمة 1998 المالية والأول على السندات الدولية منذ ثورة 1917.

وقال المصدر المطلع إن جي بي مورغان عمل مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن الموافقات اللازمة، وفقا لرويترز.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
363555_5_1647939510

قطر: موجودات البنوك ترتفع بقيمة 31 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي

1-195

غازبروم الروسية تؤكد استمرارها في تصدير الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

62396ba74c59b725672a893c

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه

00000-2

استقرار اسعار الذهب عالميا

623959924c59b7212d1eeccf

خبير اقتصادي: هناك حاجة الآن لخفض سعر صرف الجنيه المصري

6239683c423604170b7ce91f

أسعار الجنيه والذهب بعد الارتفاع التاريخي للدولار في مصر

أخبار متعلقة
محافظ-المركزي-القطاع-المصرفي-الكويتي-بعد-الجائحة-أقوى-وأفضل-وأكثر

الكويت: القطاع المصرفي بعد الجائحة أقوى وأفضل وأكثر مرونة

6232f84d423604562668f145

المالية الروسية تؤكد سداد 117 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

220222217652633627035

سندات وأذونات الخزينة الحكومية تقفز 37 % في شهرين

f4463704-7098-4639-b858-2dbe311965f8_16x9_1200x676

أزمة البنوك اللبنانية على شفا منعطف جديد بسبب 4 ملايين دولار