بنك أميركي ينقذ روسيا من التخلف عن سداد ديونها السيادية

الوكيل الاخباري- ذكر مصدر أن بنك جي بي مورغان تشيس اند كو تولى معاجلة مدفوعات كوبون روسية على سنداتها السيادية المستحقة في عام 2029.



وكان من المقرر أن تسدد روسيا 66 مليون دولار لحملة سندات يوم الاثنين.



ودفعت روسيا الفائدة المستحقة على سندات سيادية الأسبوع الماضي، مما خفف الشكوك بشأن استعدادها للوفاء بالديون الخارجية وقدرتها على ذلك بعد عقوبات قاسية فرضتها دول غربية في أعقاب غزوها لأوكرانيا.



وسداد المدفوعات المستحقة يعني أن روسيا تجنبت حتى الآن أول تخلف عن السداد منذ أزمة 1998 المالية والأول على السندات الدولية منذ ثورة 1917.



وقال المصدر المطلع إن جي بي مورغان عمل مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن الموافقات اللازمة، وفقا لرويترز.

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