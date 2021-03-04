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التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس

الخميس، 04-03-2021 01:31 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 5.7 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - اغلقت بورصة عمان، تداولاتها اليوم الخميس، على 5.4 مليون سهم، موزعة على 2374 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 5.7 مليون دينار.

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وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 1763، بنسبة 0.05 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 37 شركة اخرى.


--(بترا)

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